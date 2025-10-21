 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Аэропорт Пулково возобновил работу спустя 16 минут

Ограничения вводили в 18:15 мск. Они действовали для обеспечения безопасности полетов
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Петербургский аэропорт Пулково возобновил работу спустя 16 минут после введения ограничений, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в своем телеграм-канале.

Пассажиры с аварийно севшего в Пулково рейса прибыли в Баку
Общество
Фото:Северо-Западная транспортная прокуратура

Ограничения ввели в 18:15 мск и сняли в 18:31 мск. Воздушные гавани России периодически приостанавливают свою работу на фоне угроз атаки беспилотников.

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко утром 21 октября объявил, что в воздушном пространстве Кингисеппского района объявили опасность атаки БПЛА. По состоянию на 11:07 мск в Кингисеппском районе режим воздушной опасности был снят.

