Ограничения вводили в 18:15 мск. Они действовали для обеспечения безопасности полетов

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Петербургский аэропорт Пулково возобновил работу спустя 16 минут после введения ограничений, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в своем телеграм-канале.

Ограничения ввели в 18:15 мск и сняли в 18:31 мск. Воздушные гавани России периодически приостанавливают свою работу на фоне угроз атаки беспилотников.

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко утром 21 октября объявил, что в воздушном пространстве Кингисеппского района объявили опасность атаки БПЛА. По состоянию на 11:07 мск в Кингисеппском районе режим воздушной опасности был снят.