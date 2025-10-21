 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Пожар произошел в здании Белорусского вокзала в Москве

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Пламя вспыхнуло на втором этаже административного здания у метро «Белорусская» в центре Москвы, огонь потушили, сообщили РБК в пресс-службе главного управления МЧС России по Москве.

В сообщении говорится, что пожар начался в доме на ул. Тверская Застава, д. 7. По этому адресу расположено здание Белорусского вокзала.

Информации о пострадавших нет, уточнили в министерстве. О причинах возгорания в МЧС не сообщали.

«Агентство Москва» со ссылкой на МЧС отметило, что пожар потушили на площади 25 «квадратов».

В аэропорту в столице Бангладеш вспыхнул пожар. Видео
Общество

Ранее 21 октября пожар произошел на пятом этаже бизнес-центра «Данилов плаза» на Новоданиловской набережной в Москве. Площадь возгорания тогда составила 8 кв. м, а из здания эвакуировали 20 человек, пожар потушили.

Авторы
Софья Полковникова
