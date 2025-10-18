В аэропорту в столице Бангладеш вспыхнул пожар. Видео

Video

В грузовой зоне аэропорта в Дакке в Бангладеш вспыхнул пожар, сообщает местная газета The Daily Star.

На кадрах с места происшествия видны пожарные, тушащие огонь и массивный столб дыма, поднимающийся над зданием аэропорта.

Как пишет издание, пожар вспыхнул в 14:15 по местному времени (11:15 мск) и был локализован к 17:00 (14:00 мск), для его тушения были задействованы 36 единиц техники.

В связи с возгоранием в аэропорту до 21:00 (18:00 мск) отменили все рейсы. По данным источников The Daily Star в аэропорту Дакки, не менее пяти рейсов перенаправили в другие аэропорты, более десяти задержали.

18 октября самолет, следовавший из китайского Ханчжоу в Сеул, пришлось экстренно посадить в Шанхае из-за загоревшейся на багажной полке литиевой батареи.