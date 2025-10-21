 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа
На юге России второй раз за день массово пожаловались на работу Telegram

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Жители юга России снова пожаловались на сбои в работе мессенджера Telegram. За последний час число жалоб пользователей составило 849, следует из данных ресурса Downdetector. Массовый сбой зафиксировали 21 октября.

За последний час жалобы на работу Telegram поступили из Краснодарского края, Адыгеи, Ростовской и Астраханской областей, а также из Ставропольского края. Больше всего жалоб поступило из-за сбоев мобильного приложения.

Ранее, днем 21 октября, жители юга России также жаловались на работу мессенджера от Павла Дурова, а также на работу WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Источник в телекоммуникационной области раннее сообщил РБК, что изменения в работе Telegram и WhatsApp связаны с плановыми работами в настройке технических средств противодействия угрозам (ТСПУ). По его словам, «как только работы завершатся, все будет как прежде».

В РКН опровергли отмену блокировки звонков через Telegram и WhatsApp
Технологии и медиа
Фото:Светлана Возмилова / Global Look Press

Независимый эксперт в области информационной безопасности Алексей Учакин сообщил РБК, что, по его мнению, сбой в работе мессенджеров связан с доработкой властями правил блокировки звонков или отработкой возможности полной фильтрации.

По словам Учакина, процесс обновления правил блокировок «более-менее регулярный — новые сигнатуры тестируются на отдельных провайдерах или регионах».

В прошлый раз сбой в работе Telegram зафиксировали 12 сентября. Тогда жалобы на функционирование мессенджера поступали в течение всего дня, однако утром 12 сентября их число было наиболее высоким. Сообщения о проблемах поступали из Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа, Хабаровского края, Воронежской и Саратовской областей.

