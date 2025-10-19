Часть города в Пермском крае обесточена из-за пожара на подстанции

Часть Березников обесточена из-за пожара на подстанции в Пермском крае

Пожар вспыхнул на подстанции Быгель в Пермском крае, часть города Березники осталась без света и воды, сообщил мэр Алексей Казаченко.

«Часть города без света и воды. Выехал на место», — написал в своем телеграм-канале Казаченко.

По данным на 1 января 2025 года в Березниках проживает 145, 9 тыс. человек, говорится на сайте администрации.

Как сообщили РБК в пресс-службе «Россети Урал», специалисты быстро устранили нарушения: электроснабжение жителей было восстановлено в 20:11 (18:11 мск). В сообщении говорится, что энергетики «Россети Урал» взаимодействуют с МЧС и администрацией города, а причины инцидента выясняют.

Кроме того, региональная прокуратура поставила на контроль восстановительные работы на инженерных сетях в Березниках, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как пишет 59.RU со ссылкой на МЧС, пожар потушили, никто не пострадал.