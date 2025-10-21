Посмертную маску Высоцкого не смогли продать на аукционе в Монте-Карло

Посмертная маска Владимира Высоцкого (Фото: Hermitage Fine Art)

Посмертная бронзовая маска поэта, певца и актера Владимира Высоцкого не нашла своего покупателя на аукционе в Монте-Карло из-за высокой стартовой цены, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в аукционном доме.

Согласно информации на сайте аукционного дома, аукцион «Изобразительное искусство: от XIX века до современного искусства», проходил 21 октября в гостинице «Метрополь». На продажу выставили работы Дэвида Хокни, Вильгельма Котарбинского, Михаила Нестерова, Натальи Гончаровой, Александра Дейнеки и других. Ставки принимались от покупателей лично на торгах в гостинице «Метрополь» или по телефону и онлайн.

Стартовая цена на посмертную маску Высоцкого, согласно каталогу, составила €100–120 тыс. При этом цена другого лота, посвященного советскому артисту, начиналась от €5 тыс. — речь о фигурке Высоцкого авторства Эрнста Неизвестного.

Маску предоставила вдова Высоцкого — французская актриса и писательница Марина Влади. На маске выгравированы ее инициалы и год создания — 1980. Оригинальную гипсовую форму, с которой отлита бронзовая маска, создал советский скульптор Юрий Васильев. Он же снял слепок с левой руки Высоцкого.

Другая посмертная маска Высоцкого из сплава бронзы и серебра была продана на аукционе в Париже за €55 тыс. в 2015 году. Ее также выставила на продажу вдова Высоцкого.

Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве в семье военного связиста и переводчицы с немецкого языка. В 1960 году он окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ. За годы творческой деятельности он написал около 600 песен. 16 лет играл на сцене Театра на Таганке, за это время вышло 15 спектаклей с его участием, в том числе «Герой нашего времени», «Пугачев», «Вишневый сад» и «Гамлет». Параллельно Высоцкий снимался в кино, в его фильмографии более 30 проектов. Он умер 25 июля 1980 года в возрасте 42 лет.