Посмертную маску Высоцкого продадут на аукционе в Монако

Фото: Hermitage Fine Art

Посмертная бронзовая маска актера и барда Владимира Высоцкого будет продана 21 октября на аукционе в Монако, сообщается на сайте Hermitage Fine Art. Лот оценили в €100–120 тыс.

«Данная маска является первой из трех известных бронзовых масок, отлитых по оригинальной гипсовой форме, изготовленной вскоре после смерти артиста», — говорится в описании.

Посмертная маска артиста отлита из бронзы в 1980 году по гипсовому оригиналу, который изготовил советский скульптор Юрий Васильев. На ее оборотной стороне красной краской написано M и V — инициалы актрисы и певицы Марины Влади, которая была последней женой Высоцкого. Другая посмертная маска Высоцкого из сплава бронзы и серебра была продана на аукционе в Париже за €55 тыс. в 2015 году.

Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве в семье военного связиста и переводчицы с немецкого языка. В 1960 году он окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ. За годы творческой деятельности он написал около 600 песен и более 100 стихотворений. 16 лет играл на сцене театра на Таганке, за это время вышло 15 спектаклей с его участием, в том числе «Герой нашего времени», «Пугачев», «Вишневый сад» и «Гамлет». Параллельно Высоцкий снимался в кино, в его фильмографии более 30 проектов. Он умер 25 июля 1980 года в возрасте 42 лет.