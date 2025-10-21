 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Румыния обвинила Россию в найме украинцев для диверсии

Румыния обвинила Россию в вербовке украинцев для поджога офиса в Бухаресте
Фото: Mircea Moira / Shutterstock
Фото: Mircea Moira / Shutterstock

Румынская разведывательная служба (SRI) сообщила о предотвращении диверсии в Бухаресте, к которой причастны граждане Украины. Спецслужбы Румынии считают, что те якобы были завербованы Россией и действовали в ее интересах, говорится в публикации ведомства

Подозреваемые попали на территорию Румынии из Польши, за ними несколько дней следили румынские спецслужбы. По версии разведки, украинцы планировали поджечь офис частной украинской курьерской компании «Нова Пост» в Бухаресте.

Они, как сказано в заявлении SRI, доставили к зданию два пакета с дистанционно запускаемыми зажигательными устройствами, они были спрятаны в наушниках и деталях автомобиля.

«Полученные данные подтверждают принадлежность двух граждан Украины к разветвленной диверсионной сети, направленной против европейских стран и контролируемой российскими спецслужбами», — утверждается в тексте.

В Польше задержали восемь человек за подготовку диверсий
Политика
Дональд Туск

Похожая ситуация произошла летом в Польше. Там в августе задержали 17-летнего гражданина Украины, которого обвинили в подготовке диверсии. По версии властей, он «по заказу иностранных ведомств» повредил памятник жертвам Волынской резни в селе Домостава в Подкарпатском воеводстве. В канцелярии польского премьера Дональда Туска тогда также заявляли, что российская сторона «вербует украинцев и белорусов для совершения подобных актов в Польше».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков еще в прошлом году подчеркивал, что заявления о вербовке Москвой граждан других стран для осуществления диверсий на Западе ничем не обоснованы и являются разжиганием «русофобской истерии».

