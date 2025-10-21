 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Варламова и Монгайт внесли в список террористов

Сюжет
Военная операция на Украине
Илья Варламов
Блогера, журналиста Илью Варламова и журналистку телеканала «Дождь» (признан в России иноагентом и нежелательной организацией) Анну Монгайт (оба признаны иностранными агентами в России) внесли в перечень террористов и экстремистов, следует из данных на официальном сайте Росфинмониторинга.

Монгайт в октябре заочно осудили на пять лет по делу о фейках об армии. Следственный комитет сообщил, что дело связано с публикацией Монгайт в мессенджере «заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации на территории другого государства». Как сообщил телеграм-канал Baza, поводом для уголовного преследования были посты Монгайт об ударах по Одессе в апреле 2022-го и июле 2023 года.

Монгайт находится не в России.

Против журналистки Лариной открыли второе за неделю уголовное дело
Общество
Ксения Ларина

Варламова также заочно приговорили к восьми годам колонии общего режима со штрафом более 99,5 млн руб. Его привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 330.1 Уголовного кодекса (уклонение от исполнения обязанностей иноагента) и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса — публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о российской армии по политическим мотивам.

В феврале счета Варламова арестовали. Блогер также находится вне России.

Авторы
Теги
Полина Минаева
Росфинмониторинг террористы Илья Варламов
