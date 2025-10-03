 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Против журналистки Лариной открыли второе за неделю уголовное дело

Против журналистки Ксении Лариной открыли уголовное дело о призывах к терроризму
Ксения Ларина
Ксения Ларина (Фото: Анатолий Струнин / ТАСС)

В отношении экс-ведущей радиостанции «Эхо Москвы» Оксаны Баршевой, известной под псевдонимом Ксения Ларина (Минюст признал ее иноагентом), начато уголовное преследование по делу о призывах к терроризму, сообщила столичная прокуратура в телеграм-канале. Это второе дело открытое в отношении нее за последнюю неделю. 

«В сети Интернет выявлен видеоролик с интервью <...> в ходе которого она сделала публичное заявление, содержащее призывы к осуществлению террористических актов на территории г. Москвы», — говорится в публикации.

В Москве заочно арестовали пресс-секретаря Meta за призывы к терроризму
Политика
Басманный районный суд в&nbsp;Москве

В отношении журналистки будет инициировано уголовное преследование по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»). Материалы прокурорской проверки направлены в СК.

29 сентября в отношении Лариной было возбуждено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. По этой статье ей грозит до двух лет лишения свободы. Возбуждение дела по этой статье возможно, если человек дважды привлекался за аналогичное правонарушение в течение года по административной статье.

Ларина попала в список иноагентов Минюста в сентябре 2023 года. На тот момент она уже шесть лет как не жила в России. В 2017-м она покинула страну после нападения на ее коллегу по «Эху Москвы» Татьяну Фельгенгауэр (признана Минюстом иноагентом).

