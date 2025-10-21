Министр обороны Литвы подала в отставку из-за разногласий с премьером

Довиле Шакалене (Фото: Dts Nachrichtenagentur / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене приняла решение уйти в отставку, заявив, что в правительстве невозможно работать без доверия премьер-министра Инги Ругинене и лидера Литовской социал-демократической партии Миндаугаса Синкявичюса. Однако перед уходом Довиле Шакалене намерена поговорить с президентом Гитанасом Науседой, приводит ее слова литовский портал LRT.

«У меня есть проект заявления, и сегодня я поговорю с президентом. На данный момент я не вижу причин, которые могли бы изменить мое решение, потому что это политика. Доверие со стороны премьер-министра и председателя партии — это то, что, по сути, определяет, можно ли делегировать тебя на ту или иную должность», — заявила Довиле Шакалене.

Причиной разногласий между министром обороны и премьер-министром Литвы стал вопрос о финансировании обороны на 2026 год. На неформальной встрече лидеров, которая прошла 14 октября в Министерстве обороны, стало известно, что финансирование составит 4,87% от ВВП. После пользователи в социальных сетях стали обвинять власти в том, что «кремлевское правительство спланировало саботаж обороны Литвы», потому что бюджет на будущий год не предусматривает выделение и 5% ВВП на оборону, а «литовские военные не получат обещанных €2 млрд в течение трех лет», — пишет LRT.

Премьер-министр Инга Ругинене опровергла информацию, заявив о выделении 5,38% ВВП на оборону в следующем году. Также она назвала поведение Шакалене «саботажем, а затем недоразумением». Ругинене и лидеры социал-демократов расценили действия министра обороны как попытку давления на правительство с целью увеличения финансирования.

В ответ на обвинения Довиле Шакалене заявила, что не знала о неформальной встрече в Минобороны, но при этом отметила: «Хороший министр должен защищать оборонный бюджет». Однако Инга Ругинене и лидер Литовской социал-демократической партии Миндаугас Синкявичюс не поверили ее оправданиям. Премьер-министр заявила, что доверие к Шакалене «значительно подорвано», а контроль над вопросами оборонной промышленности передали Министерству экономики и инноваций и Министерству финансов.

«Я обязательно поговорю с президентом, изложу ему свои мотивы. Моя команда, возможно, не до конца согласилась с невозможностью продолжать работу, но они понимают мои мотивы. Доверие здесь действительно важно. Понимание, мне кажется, ситуация ясна», — заявила Шакалене.

В начале октября министра культуры Литвы Игнотаса Адомавичюса отправили в отставку после того, как он не смог ответить на вопрос «Чей Крым?». Вопрос чиновнику задала журналистка литовского портала Lrytas. Адомавичюс не стал отвечать на него, заметив, что вопрос не относится к Министерству культуры. После этого премьер-министр страны Инга Ругинене заявила, что у нее «лопнуло терпение», поэтому министра следует снять с поста. Игнотас Адомавичюс был министром культуры всего лишь неделю.