Политика⁠,
0

Министр культуры Литвы уволился после вопроса «чей Крым»

Министра культуры Литвы отправили в отставку после того, как он не смог ответить на вопрос «чей Крым».
Игнотас&nbsp;Адомавичюс
Игнотас Адомавичюс (Фото: Ignotas Adomavičius / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Министра культуры Литвы Игнотаса Адомавичюса отправили в отставку всего лишь через неделю после назначения. Он не смог ответить на вопрос «чей Крым», пишет Delfi.

По его словам, «ради семьи и с учетом позиции общества, чтобы не разваливать правительство, а помочь ему работать, могу сказать — я ухожу с поста министра культуры», сказал Адомавичюс.

Такой вопрос в адрес чиновника прозвучал от журналистки литовского портала Lrytas. Адомавичюс не стал отвечать, заметив, что вопрос не относится к Министерству культуры: «Это провокационные вопросы, давайте даже не будем к ним подходить».

После этого премьер-министр страны Инга Ругинене заявила, что у нее «лопнуло терпение», поэтому министра следует снять с поста. Сегодня прошло заседание коалиционного совета, на котором обсудили эту тему.

Ушедший в отпуск для заботы о пчелах премьер Литвы подал в отставку
Политика
Гинтаутас Палуцкас

По словам премьера, то, что произошло «совершенно неприемлемо для всей коалиции». Она не знает, займет ли Адомавичюс другой пост в Министерстве культуры, поскольку главной проблемой сейчас является поиск нового министра. Также Ругинене заявила, что экс-министр не вызывал у нее никаких сомнений.

Ранее подобный вопрос в МИДе Литвы предложили задавать всем россиянам, которые въезжают на территорию государства. Если ответ не устроит пограничников, то человеку откажут во въезде. По мнению занимавшего тогда пост главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, сотрудники погранслужбы имеют право уточнять позицию россиян. Если она будет противоречить позиции самого государства, то «въезд такого человека не соответствует интересам национальной безопасности Литвы».

Ругинене утвердили на пост премьера 26 августа. До нее эту должность занимал Гинтаутас Палуцкас. Он ушел в отставку из-за коррупционного скандала и расследований в отношении компании, которую основала член семьи Палуцкаса. Вслед за министром в отставку ушло все правительство Литвы. 

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире

В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»

Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца

МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы

Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане

В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа

Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»

ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов

Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Крым Литва Министерство культуры
