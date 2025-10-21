За сутки взрывы и пожары произошли на двух крупных НПЗ в Восточной Европе
В Румынии и Венгрии за последние сутки произошли два серьезных инцидента на нефтеперерабатывающих заводах. Оба предприятия работали с российской нефтью.
Днем 20 октября в румынском городе Плоешть на нефтеперерабатывающем заводе, принадлежащем российскому ЛУКОЙЛу, произошел взрыв, пострадал один человек. Происшествие случилось из-за скопления газов в смотровом колодце трубопровода на фоне утечки. Мужчина-сотрудник пострадал из-за отлетевшей бетонной крышки. Возбуждено уголовное дело из-за несоблюдения мер по охране труда и технике безопасности.
В пресс-службе завода «Петротел-ЛУКОЙЛ» РБК также сообщили, что ведется расследование инцидента. По предварительным данным, ущерба окружающей среде и деятельности предприятия нет, добавили на предприятии.
Второй инцидент произошел в ночь на 21 октября на нефтеперерабатывающем заводе MOL в Венгрии, там вспыхнул пожар. Никто не пострадал. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудил инцидент с руководством MOL и министром внутренних дел страны Шандором Пинтером.
По данным Reuters, нефтеперерабатывающие заводы MOL получают сырье через южную ветвь трубопровода «Дружба». В октябре 2024 года компания заявила, что планирует отказаться от работы с топливом из России.
