Взрыв и пожар произошли на двух НПЗ с российской нефтью в Румынии и Венгрии

За сутки взрывы и пожары произошли на двух крупных НПЗ в Восточной Европе

Нефтеперерабатывающий завод «Лукойла» недалеко от города Плоешти, Румыния (Фото: Bogdan Cristel / Reuters)

В Румынии и Венгрии за последние сутки произошли два серьезных инцидента на нефтеперерабатывающих заводах. Оба предприятия работали с российской нефтью.

Днем 20 октября в румынском городе Плоешть на нефтеперерабатывающем заводе, принадлежащем российскому ЛУКОЙЛу, произошел взрыв, пострадал один человек. Происшествие случилось из-за скопления газов в смотровом колодце трубопровода на фоне утечки. Мужчина-сотрудник пострадал из-за отлетевшей бетонной крышки. Возбуждено уголовное дело из-за несоблюдения мер по охране труда и технике безопасности.

В пресс-службе завода «Петротел-ЛУКОЙЛ» РБК также сообщили, что ведется расследование инцидента. По предварительным данным, ущерба окружающей среде и деятельности предприятия нет, добавили на предприятии.

Второй инцидент произошел в ночь на 21 октября на нефтеперерабатывающем заводе MOL в Венгрии, там вспыхнул пожар. Никто не пострадал. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудил инцидент с руководством MOL и министром внутренних дел страны Шандором Пинтером.

По данным Reuters, нефтеперерабатывающие заводы MOL получают сырье через южную ветвь трубопровода «Дружба». В октябре 2024 года компания заявила, что планирует отказаться от работы с топливом из России.