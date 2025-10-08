 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Утечку аммиака обнаружили на НПЗ в Румынии

В Румынии на НПЗ Petromidia произошла авария с утечкой аммиака
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Авария с утечкой аммиака произошла на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Petromidia в городе Нэводари на востоке Румынии, сообщила Национальная инспекция по охране окружающей среды страны на своей странице в Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

Предположительно, это случилось еще в июле, только спустя два месяца инспекторы начали проверку из-за сильного резкого запаха. В результате была выявлена утечка аммиака из охлаждающей системы. Помимо этого, обнаружены «другие неконтролируемые выбросы опасных веществ» в почву и воздух.

В Калифорнии локализовали пожар, возникший после взрыва на крупном НПЗ
Общество

Холодильная установка, где произошла утечка, будет закрыта на 72 часа для устранения неполадок. Руководству НПЗ предстоит заплатить штраф на сумму до 500 тыс. румынских леев (около $113,9 тыс.) за загрязнение окружающей среды.

Petromidia — крупнейший нефтеперерабатывающий завод Румынии, расположенный в графстве Констанца. Он является важным объектом для энергетической безопасности региона. В 2024-м там произошел мощный взрыв.

Валерия Доброва
Румыния НПЗ аммиак разлив аммиака
