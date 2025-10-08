Утечку аммиака обнаружили на НПЗ в Румынии
Авария с утечкой аммиака произошла на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Petromidia в городе Нэводари на востоке Румынии, сообщила Национальная инспекция по охране окружающей среды страны на своей странице в Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России).
Предположительно, это случилось еще в июле, только спустя два месяца инспекторы начали проверку из-за сильного резкого запаха. В результате была выявлена утечка аммиака из охлаждающей системы. Помимо этого, обнаружены «другие неконтролируемые выбросы опасных веществ» в почву и воздух.
Холодильная установка, где произошла утечка, будет закрыта на 72 часа для устранения неполадок. Руководству НПЗ предстоит заплатить штраф на сумму до 500 тыс. румынских леев (около $113,9 тыс.) за загрязнение окружающей среды.
Petromidia — крупнейший нефтеперерабатывающий завод Румынии, расположенный в графстве Констанца. Он является важным объектом для энергетической безопасности региона. В 2024-м там произошел мощный взрыв.
