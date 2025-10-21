В Венгрии произошел пожар на работающем на российской нефти НПЗ

Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе MOL в Венгрии. Компания рассмотрит необходимость использования стратегических запасов сырья

Фото: Janos Kummer / Getty Images

На нефтеперерабатывающем заводе MOL в Венгрии произошел пожар. Об этом сообщает газета Magyar Nemzet.

По данным издания, пожар начался вечером 20 октября. Он локализован, идут работы по обеспечению безопасности. Причина происшествия выясняется, в результате пожара никто не пострадал.

Magyar Nemzet пишет, что MOL сосредоточит свое внимание на поставках нефти в Венгрию, а также рассмотрит необходимость использования стратегических запасов.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), что обсудил инцидент с руководством MOL и министром внутренних дел страны Шандором Пинтером.

«Поставки топлива в Венгрию находятся в безопасности. Мы проведем тщательное расследование обстоятельств пожара», — заявил он.

По данным Reuters, нефтеперерабатывающие заводы MOL в Венгрии и Словакии получают сырье через южную ветвь трубопровода «Дружба», которая поставляет российскую нефть. В октябре 2024 года компания заявила, что планирует увеличить долю переработки нефти, не связанной с Россией, до 100% к концу 2026 года. MOL планировала завершить этот переход к началу 2026 года, но необходимость дополнительных инвестиций привела к задержкам.

В октябре 2024 года долю нероссийской нефти, которую можно перерабатывать на принадлежащих компании НПЗ, оценивали в 30–40%, сообщал вице-президент MOL по стратегии и устойчивому развитию Виктор Сверла. «Мы инвестируем средства в этот процесс, чтобы к концу 2026 года увеличить этот показатель до 100%», — сказал он.