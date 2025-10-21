 Перейти к основному контенту
Переговоры России и США
Захарова ответила на сообщения FT о дате встречи Лаврова и Рубио

Захарова призвала не участвовать в «инфобалагане» вокруг встречи Лаврова и Рубио
Переговоры России и США
СМИ стоит воздержаться от участия в «информационном балагане» вокруг даты возможной встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. С таким призывом вновь выступила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

Призыв Захаровой прозвучал в ответ на публикацию Financial Times, в которой в качестве возможной даты встречи Лаврова и Рубио названо 30 октября.

«Сергей Лавров сегодня обратил внимание на большое количество вбросов по теме», — отметила представитель дипведомтва. Она заверила, что МИД поделится информацией о дате встречи сразу после того, как только она поступит.

Захарова назвала «инфобалаганом» данные СМИ о встрече Лаврова и Рубио
Политика
Марко Рубио и Сергей Лавров

Захарова уже называла сообщение о возможной дате встречи политиков «информационным балаганом». Так она охарактеризовала сообщение CNN, чей источник опроверг данные Reuters о встрече Лаврова и Рубио 23 октября.

Ранее замглавы МИДа Сергей Рябков сообщил, что идея встречи Лаврова и Рубио существует, однако о ней не было четкой договоренности, а потому, вопреки данным CNN, ее «нельзя отложить». Рябков назвал значимость встречи политиков «высокой».

Ранее президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным, они договорились о личной встрече в Будапеште. МИД России сообщил, что Лавров и Рубио заняты подготовкой этой встречи.

