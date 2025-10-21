Пропавшую в горах Башкирии туристку нашли через три дня поисков

Фото: МЧС Челябинской области

Женщину, пропавшую в Башкирии на горе Большой Иремель, нашли в районе Тыгынских болот, сообщило ГУ МЧС по Челябинской области в телеграм-канале.

Спасатель доставит ее на квадроцикле в село Тюлюк и передаст медицинским работникам для осмотра. Врачи примут решение о ее госпитализации.

«Поиски туристки были затруднены сложной рельефной местностью и плохими погодными условиями», — объяснили в поисково-спасательной службе Челябинской области, передает «КП Челябинск». Женщину искали почти четыре дня.

По данным телеграм-канала Baza, туристку Полину Захарову обнаружили у подножия горы Синяк, в 4 км от вершины Большой Иремель, на которую она хотела подняться.

Женщина пропала 18 октября в районе горы Большой Иремель в Катав-Ивановском районе Челябинской области при прохождении конкурса по покорению вершин Уральских гор. Об этом сообщили в МЧС Башкирии.

«Когда основная группа проходила маршрут, женщина отделилась от группы и пошла самостоятельно. Участники после завершения маршрута забили тревогу и обратились за помощью», — рассказали спасатели.