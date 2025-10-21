 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Пропавшую в горах Башкирии туристку нашли через три дня поисков

Фото: МЧС Челябинской области
Фото: МЧС Челябинской области

Женщину, пропавшую в Башкирии на горе Большой Иремель, нашли в районе Тыгынских болот, сообщило ГУ МЧС по Челябинской области в телеграм-канале.

Спасатель доставит ее на квадроцикле в село Тюлюк и передаст медицинским работникам для осмотра. Врачи примут решение о ее госпитализации.

В консульстве сообщили о смерти российской туристки в Турции
Общество
Фото:gd_project / Shutterstock

«Поиски туристки были затруднены сложной рельефной местностью и плохими погодными условиями», — объяснили в поисково-спасательной службе Челябинской области, передает «КП Челябинск». Женщину искали почти четыре дня.

По данным телеграм-канала Baza, туристку Полину Захарову обнаружили у подножия горы Синяк, в 4 км от вершины Большой Иремель, на которую она хотела подняться.

Женщина пропала 18 октября в районе горы Большой Иремель в Катав-Ивановском районе Челябинской области при прохождении конкурса по покорению вершин Уральских гор. Об этом сообщили в МЧС Башкирии.

«Когда основная группа проходила маршрут, женщина отделилась от группы и пошла самостоятельно. Участники после завершения маршрута забили тревогу и обратились за помощью», — рассказали спасатели.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Полина Минаева
Башкортостан Челябинская область МЧС туристы исчезновение
Материалы по теме
Спасатели рассказали о ходе поисков пропавшей в тайге семьи
Общество
В Сочи эвакуировали группу туристов, заблокированную из-за подъема воды
Общество
Россиянка погибла при срыве в пропасть автобуса с туристами в Абхазии
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 94,38 (-0,2) Инвестиции, 20 окт, 18:56 Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 81,36 (+0,37) Инвестиции, 20 окт, 18:56
МИД оценил влияние договора России и Венесуэлы на саммит в Будапеште Политика, 15:12
Госдума поддержала запрет на продажу табака и вейпов на остановках Общество, 15:11
В капитале банка «Таврический» обнаружили дефицит более 135 млрд руб. Финансы, 15:10
Глава Росприроднадзора предложила Путину создать Экологический кодекс Политика, 15:03
Похититель картины Рембрандта дал «денежный» совет грабителям Лувра Общество, 15:02
Госдума приняла поправку о новом сроке явки по электронной повестке Общество, 15:00
В Татарстане на подростков завели дело за осквернение георгиевских лент Общество, 14:58
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Как финансовые инструменты помогают бизнесу решить проблему неплатежей Отрасли, 14:56
Бывшего главу крымского парламента Леонида Грача похоронили в Симферополе Политика, 14:53
Опыт громче слов: на конференции ТОК выступят более 30 экспертов Отрасли, 14:53
Зумеры готовы ждать повышения всего год. Как их удержать Образование, 14:51
Адвоката и юриста блогера Саши Митрошиной заподозрили в мошенничестве Общество, 14:51
FT узнал возможную дату встречи Лаврова и Рубио в Будапеште Политика, 14:48
Почему ИП в IT растут быстрее: данные, регионы-лидеры, тренды 2025 Радио РБК, 14:44