В консульстве сообщили о смерти российской туристки в Турции

Фото: gd_project / Shutterstock

В Аланье в Турции скончалась гражданка России. Об этом РБК сообщили в Генеральном консульстве России в Анталье.

«Настоящим подтверждаем, что гражданка России скончалась в Аланье по естественным причинам. Родственникам россиянки было оказано содействие в оформлении необходимых документов. По имеющейся информации, 18 октября с.г. тело россиянки было репатриировано на Родину», — сообщили в дипмиссии.

По данным издания SHOT, 69-летняя женщина отдыхала в отеле района Каргыджак. Персонал заметил, что туристка долго не покидала номер, после чего сотрудники зашли в комнату и обнаружили ее без признаков жизни.