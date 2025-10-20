 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
В горах Башкирии уже два дня ищут пропавшую туристку

Фото: Acodered / Wikipedia
Фото: Acodered / Wikipedia

Волонтеры, кинологи и спасатели разыскивают пропавшую туристку в горах Башкирии. Она пропала 18 октября в районе горы Большой Иремел в Катав-Ивановском районе Челябинской области при прохождении конкурса по покорению вершин Уральских гор. Об этом сообщили в МЧС Башкирии.

«Когда основная группа проходила маршрут, женщина отделилась от группы и пошла самостоятельно. Участники после завершения маршрута забили тревогу и обратились за помощью», — рассказали спасатели.

В поисках участвуют 49 человек. Они используют 11 единиц техники. Также спасатели применяют беспилотники. Также об исчезновении женщины сообщил челябинский поисковый отряд «Лиза Алерт».

В «ЛизаАлерт» назвали, когда вырастут шансы найти семью Усольцевых
Общество
Фото:ДПСО «ЛизаАлерт» Красноярского края

Женщина ростом 153 см, нормального телосложения, с карими глазами и русыми волосами. Она была одета в розовую куртку, бордовые штаны, серо-синие ботинки и бордовую шапку. Всех, кто видел женщину, просят позвонить по номеру 112.

В конце сентября стало известно о гибели альпиниста, который покорял гору Фишт на Главном Кавказском хребте. При подъеме по северному склону горы двое альпинистов сорвались. Один из них получил травмы и не мог самостоятельно передвигаться, а второй погиб. Спасатели смогли добраться до места происшествия на вертолете Ка-32, они эвакуировали погибшего и пострадавшего к месту ночлега. В составе тургруппы участвовали шесть человек.

