В Японии заявили о невозможности полностью отказаться от российского газа

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Япония неуклонно снижает зависимость от российского сжиженного природного газа, но пока не может полностью отказаться от него. Об этом заявил японский министр экономики, торговли и промышленности Ёдзи Муто, сообщает Bloomberg.

Такое заявление Муто сделал во вторник на фоне высказываний США о том, что Япония должна отказаться от российских энергоносителей. По словам Муто, страна начала сокращать импорт газа из России сразу после начала военной операции на Украине в 2022 году.

При этом министр не стал уточнять, когда полностью прекратятся поставки СПГ из России в страну. Муто подчеркнул, что российский газ «играет важную роль» в сохранении энергетической безопасности Японии. По его словам, поставки в рамках российского проекта «Сахалин-2» составляют около 10% от общего объема импорта топлива в Японию.

«Сахалин-2» — российский проект по разработке нефтяного и газоконденсатного месторождений на шельфе острова Сахалин. Проект реализуется с 1994 года. С 2022 году оператором проекта является ООО «Сахалинская энергия». Часть долей в нем принадлежат японским Mitsui и Mitsubishi.

Министр добавил, что замена поставок из России может оказаться дорогостоящей из-за напряженной ситуации на азиатском рынке СПГ. Это приведет к росту цен на электроэнергию в стране.

Как заключил Муто, Япония будет тесно сотрудничать с другими государствами, в том числе странами G7, по вопросу зависимости от российского газа.