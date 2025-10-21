В одном районе Ленинградской области объявили опасность беспилотников

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

В Кингисеппском районе Ленинградской области объявили опасность атаки дронов, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Он также предупредил о возможном понижении скорости мобильного интернета. О воздушной тревоге сообщило и МЧС в приложении. Ведомство напомнило жителям покинуть улицу, а также порекомендовало не поднимать и не осматривать незнакомые предметы.

Это не первое объявление воздушной угрозы из-за дронов, с которой столкнулся регион. Кроме того, Ленинградская область не раз подверглась налетам беспилотников. Так, в начале октября Дрозденко сообщил об отражении атаки дронов в Киришах.

В июле губернатор заявил об отражении «беспрецедентной» атаки беспилотников на промышленные и военные объекты в Ленобласти. Тогда при пожаре, возникшем из-за падения обломков одного из дронов, погиб мужчина.