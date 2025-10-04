ПВО отражает атаку дронов в Ленинградской области

ПВО отражает атаку дронов в Киришах Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко в телеграм-канале.

По его словам, в промзоне возник пожар, его тушат.

Перед этим губернатор сообщил об угрозе атаки дронов в регионе. «Возможно понижение скорости мобильного интернета», — написал Дрозденко.

В сентябре близ Киришей было сбито три дрона, говорил глава региона. Из-за падения обломков беспилотника произошел пожар на территории завода КИНЕФ, его потушили. Никто не пострадал, уточнял Дрозденко.