ПВО отражает атаку дронов в Ленинградской области
ПВО отражает атаку дронов в Киришах Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко в телеграм-канале.
По его словам, в промзоне возник пожар, его тушат.
Перед этим губернатор сообщил об угрозе атаки дронов в регионе. «Возможно понижение скорости мобильного интернета», — написал Дрозденко.
В сентябре близ Киришей было сбито три дрона, говорил глава региона. Из-за падения обломков беспилотника произошел пожар на территории завода КИНЕФ, его потушили. Никто не пострадал, уточнял Дрозденко.
