0

В МИДе заявили о стремлении ЕС и НАТО подорвать позиции России

Сергей Рябков
Сергей Рябков (Фото: Арина Антонова / ТАСС)

Страны ЕС и НАТО действуют как деструктивные силы на международной арене и стремятся подорвать позиции России, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС.

По его словам, политика стран Евросоюза и НАТО направлена на нанесение ущерба и осложнение решения задач для России. «На сегодня это наиболее деструктивная сила на международной арене», — отметил он, говоря о возможности срыва встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Будапеште.

Рябков подчеркнул, что российские власти готовы и понимают, как противостоять этим действиям.

WSJ узнала о возросшем давлении США на Украину перед саммитом в Будапеште
Политика
Дональд Трамп и Владимир Зеленский

О том, что новая встреча Трамп и Путина состоится в Будапеште, 16 октября объявил сам республиканец. Саммит, по его словам, состоится с целью «посмотреть, сможем ли мы положить конец этой бесславной войне между Россией и Украиной».

Вскоре, 18 октября, El Pais со ссылкой на несколько источников сообщила, что европейские чиновники в частном порядке называют будущие переговоры России и США «политическим кошмаром». Так, собеседник сообщил газете, что встреча Путина и Трампа «может оказать огромную услугу» венгерскому премьеру Виктору Орбану в преддверии парламентских выборов в 2026 году.

Позднее представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала предстоящий визит Путина в венгерскую столице неприятным, отметив, что в отношении президента России выдан ордер на арест Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. 21 октября газета Financial Times сообщила, что предложение Трампа провести саммит в Венгрии встревожило европейские столицы, так как Венгрия, несмотря на членство в ЕС и НАТО, долгое время является союзником Москвы.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Сергей Рябков НАТО Евросоюз переговоры саммит Россия
