Военная операция на Украине⁠,
0

ФСБ показала кадры задержания взорвавшего машину военного в Наро-Фоминске

Момент задержания взорвавшего в Наро-Фоминске машину военного попал на видео
Сюжет
Военная операция на Украине

ФСБ показала кадры задержания взорвавшего машину военного в Наро-Фоминске
Video

Сотрудники ФСБ и МВД задержали россиянина, который по заданию спецслужб Украины подорвал в Наро-Фоминске автомобиль военнослужащего Минобороны, который сейчас находится на фронте. Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовал кадры задержания.

На кадрах — подорванный автомобиль, он получил значительные повреждения.

Силовики задержали взорвавшего автомобиль военного в Наро-Фоминске
Политика

В ходе допроса 24-летний задержанный признался, что начал сотрудничать с украинским куратором еще в прошлом году — с целью «подзаработать». По заданию куратора россиянин собирал данные об одном из оборонных предприятий Алтайского края, а также планировал подрыв автомобиля.

За подрыв машины, по его словам, обещали «то ли 45, то ли 80 тыс. руб.».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК (теракт). Максимальное наказание по ней — пожизненное заключение.

Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия

