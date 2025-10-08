ФСБ показала кадры задержания взорвавшего машину военного в Наро-Фоминске
Сотрудники ФСБ и МВД задержали россиянина, который по заданию спецслужб Украины подорвал в Наро-Фоминске автомобиль военнослужащего Минобороны, который сейчас находится на фронте. Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовал кадры задержания.
На кадрах — подорванный автомобиль, он получил значительные повреждения.
В ходе допроса 24-летний задержанный признался, что начал сотрудничать с украинским куратором еще в прошлом году — с целью «подзаработать». По заданию куратора россиянин собирал данные об одном из оборонных предприятий Алтайского края, а также планировал подрыв автомобиля.
За подрыв машины, по его словам, обещали «то ли 45, то ли 80 тыс. руб.».
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК (теракт). Максимальное наказание по ней — пожизненное заключение.
