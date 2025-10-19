Боец «Орлана» погиб при выполнении задания в Белгородской области
Один боец подразделения «Орлан» погиб, еще четверо ранены при выполнении задания в селе Борисовка Волоконовского района Белгородской области в результате атаки FPV-дрона. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Боец умер до прибытия в больницу. У трех раненых военных диагностировали осколочные ранения ног, спины и головы, еще у одного — множественные осколочные ранения рук и ног.
Материал дополняется
