 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

МВД опубликовало видео рейда против мигрантов в кафе в Москве

МВД опубликовало видео рейда против мигрантов в кафе в Москве
Video

Появилось видео рейда, который провели полицейские в кафе в Москве против мигрантов. На кадрах видно, как сотрудники полиции вместе с бойцами СОБРа и служебными собаками проверяют ночное заведение, расположенное в столичном районе Северное Медведково.

По итогам проверки среди 47 гостей заведения выявили девять иностранных граждан, которые нарушили правила нахождения на территории России. Также полицейские выявили незаконную продажу алкогольной продукции. Работу кафе приостановили, продолжается проверка.

В Москве полиция пришла в кафе из-за мигрантов, его работу приостановили
Общество

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
мигранты задержание полиция иностранцы
Материалы по теме
В Москве полиция пришла в кафе из-за мигрантов, его работу приостановили
Общество
В одном из хостелов Москвы выявили сразу 80 мигрантов-нарушителей
Общество
Силовики обнаружили 60 нелегальных мигрантов в московской многоэтажке
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
Red Bull получил крупный штраф за попытку испортить старт гонщику McLaren Спорт, 16:07
«Цифра» едет за границу: как развивается российский ИТ-экспорт Национальные проекты, 15:59
Российский кроссовер Evolute i-Sky получил более доступную версию City Edition Авто, 15:54
В Австрии решили закрыть последний центр приема украинских беженцев Политика, 15:49
Глава архбюро Алексея Ильина: «Москва — самый комфортный город мира» Тренды, 15:47
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47
Как промышленная ипотека помогает в импортозамещении Дискуссионный клуб, 15:40
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
ВСУ вернули под Харьков генерала, организовавшего там оборону в 2024-м Политика, 15:36
МИД заявил об отсутствии альтернативы продолжению диалога России и США Политика, 15:36
Маргарита Симоньян начала проходить курс химиотерапии Общество, 15:35
Мэра второго по величине города Армении задержали за взятки Политика, 15:35
Москвич нашел 1,6 млн рублей и стал фигурантом уголовного дела Общество, 15:34
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:33
СК завел дело о хищении у Минобороны 500 млн руб. при поставке труб Общество, 15:33