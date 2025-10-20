МВД опубликовало видео рейда против мигрантов в кафе в Москве

Video

Появилось видео рейда, который провели полицейские в кафе в Москве против мигрантов. На кадрах видно, как сотрудники полиции вместе с бойцами СОБРа и служебными собаками проверяют ночное заведение, расположенное в столичном районе Северное Медведково.

По итогам проверки среди 47 гостей заведения выявили девять иностранных граждан, которые нарушили правила нахождения на территории России. Также полицейские выявили незаконную продажу алкогольной продукции. Работу кафе приостановили, продолжается проверка.