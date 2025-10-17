 Перейти к основному контенту
0

Новак не увидел необходимости в импорте бензина

Александр Новак
Александр Новак (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Правительство ввело нулевые импортные пошлины на нефтепродукты в рамках стабилизации топливного рынка, и эта мера будет действовать до середины 2026 года, однако реальной необходимости в импорте топлива пока нет, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-1» на полях Российской энергетической недели.

«Это норма, которая позволяет это делать, это особенно касается регионов Дальнего Востока. Пока она еще не заработала, она была только принята, она будет действовать до середины следующего года, и она такая же превентивная. В случае необходимости будут реализовываться соответствующие дополнительные меры. Пока в этом необходимости нет», — сказал он.

Вице-премьер напомнил, что ранее действовала 5-процентная импортная пошлина на топливо, которая делала импорт экономически невыгодным. При этом он отметил, что российская нефтепродуктовая инфраструктура в основном ориентирована на экспорт, поэтому физических возможностей для импорта топлива существует не так много. Новак подчеркнул, что Россия технически имеет возможности для импорта бензина и дизельного топлива, но текущая ситуация на внутреннем рынке не требует зарубежных поставок.

Путин заявил о сохранении Россией ведущей роли на рынке нефти
Политика
Фото:Александр Лыскин / Global Look Press

Ранее Новак заявлял, что правительство России полностью контролирует ситуацию на внутреннем рынке топлива, хотя в отдельных регионах вопросы обеспечения нефтепродуктами приходится решать в ручном режиме. Новак охарактеризовал обстановку как «абсолютно контролируемую».

По его словам, Министерство энергетики активно работает со всеми субъектами страны, обеспечивая баланс спроса и предложения в целом по России. Он добавил, что для наращивания производства бензина и дизельного топлива рассматривается возможность применения различных химических соединений и специальных добавок.

В рамках мер по стабилизации рынка правительство ввело запрет на экспорт дизельного топлива для компаний, не являющихся производителями, а также продлило полное ограничение на вывоз автомобильного бензина. Эти меры, направленные на обеспечение потребностей внутреннего рынка, будут действовать до конца 2025 года.

Дефицит топлива и рост оптовых цен на него в августе зафиксировали в Крыму, в Приморье также наблюдался дефицит бензина. В Забайкалье в то же время временно ограничили продажу АИ-95 из-за сложностей с доставкой вагонов-цистерн. А в Курильском районе приостановили продажу АИ-92.

Ксения Потрошилина
Александр Новак правительство нефтепродукты топливо
