Военная операция на Украине⁠,
0

Девять человек пострадали при обстреле «Градом» поселка под Брянском

Богомаз: девятеро пострадали при обстреле ВСУ поселка Белая Березка под Брянском
Сюжет
Военная операция на Украине

В результате обстрела поселка Белая Березка в Брянской области с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» со стороны украинской армии пострадали девять мирных жителей, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

«Пострадавшие оперативно доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал глава региона. 

В результате удара получили повреждения жилые дома и административные здания.

По брянскому поселку нанесли удар «Градом»
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Ранее в сентября в результате атаки поселка Климово в Брянской области дронами-камикадзе пострадали два человека. В результате детонации взрывного устройства произошло возгорание спецавтотранспорта и нежилого здания.

А в августе в результате попадания дрона-камкадзе ВСУ по гражданскому автомобилю в селе Каменский Хутор в регионе погиб водитель.

Егор Алимов
Брянская область РСЗО пострадавшие Александр Богомаз
Александр Богомаз фото
Александр Богомаз
политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
