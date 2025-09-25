Девять человек пострадали при обстреле «Градом» поселка под Брянском

Богомаз: девятеро пострадали при обстреле ВСУ поселка Белая Березка под Брянском

В результате обстрела поселка Белая Березка в Брянской области с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» со стороны украинской армии пострадали девять мирных жителей, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

«Пострадавшие оперативно доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал глава региона.

В результате удара получили повреждения жилые дома и административные здания.

Ранее в сентября в результате атаки поселка Климово в Брянской области дронами-камикадзе пострадали два человека. В результате детонации взрывного устройства произошло возгорание спецавтотранспорта и нежилого здания.

А в августе в результате попадания дрона-камкадзе ВСУ по гражданскому автомобилю в селе Каменский Хутор в регионе погиб водитель.