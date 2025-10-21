 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Пенсии в 2025 году⁠,
0

Экономист рассказал, как вырастут страховые пенсии после Нового года

Сюжет
Пенсии в 2025 году

Пенсионеры, получающие страховые выплаты в первые 11 дней месяца получат две выплаты — в начале и конце декабря, рассказал «ФедералПресс» доцент Финансового университета при правительстве Игорь Балынин.

«Важно отметить, что с учетом сложившегося опыта выплаты пенсий при совпадении дня выплаты с выходным или праздничным днем, в декабре пенсионеры, получающие страховые пенсии в первые 11 дней месяца, получат две выплаты», — рассказал он.

Первая выплата будет назначена за декабрь, а вторая — за предстоящий январь. Это связано с тем, что дни с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года будут выходными, уточнил экономист. Он также напомнил, что с 1 января страховые пенсии увеличат на 7,6%, поэтому вторая выплата будет больше первой.

Материал дополняется

Авторы
Александра Озерова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 94,38 (-0,2) Инвестиции, 20 окт, 18:56 Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 81,36 (+0,37) Инвестиции, 20 окт, 18:56
Бессент заявил, что США ожидают усиления давления G7 на Россию Политика, 05:54
В США заявили о попытках удержать Нетаньяху от выхода из сделки по Газе Политика, 05:33
США предостерегли Китай от санкций против инвесторов в их промышленность Политика, 05:20
Нарышкин рассказал о подготовке «макронов» и «мерцев» к войне с Россией Политика, 05:07
Россиянам объяснили, почему крупные суммы не стоит хранить на карте Общество, 04:59
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в конце месяца Общество, 04:37
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Экономист рассказал, как вырастут страховые пенсии после Нового года Общество, 04:28
Основатель «Макфы» проиграл суд Малахову на ₽120 млн Политика, 04:19
На певицу Наоко поступил второй протокол о дискредитации армии Политика, 04:10
Сийярто упрекнул ЕС в игнорировании удара ВСУ по «Дружбе» Политика, 04:06
В Нью-Йорке начал разрушаться 102-этажный небоскреб Общество, 04:04
Правительство Японии ушло в отставку Политика, 04:02
Сенат США в 11-й раз не принял законопроект о финансах правительства Политика, 03:19