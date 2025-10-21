Экономист рассказал, как вырастут страховые пенсии после Нового года

Пенсионеры, получающие страховые выплаты в первые 11 дней месяца получат две выплаты — в начале и конце декабря, рассказал «ФедералПресс» доцент Финансового университета при правительстве Игорь Балынин.

«Важно отметить, что с учетом сложившегося опыта выплаты пенсий при совпадении дня выплаты с выходным или праздничным днем, в декабре пенсионеры, получающие страховые пенсии в первые 11 дней месяца, получат две выплаты», — рассказал он.

Первая выплата будет назначена за декабрь, а вторая — за предстоящий январь. Это связано с тем, что дни с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года будут выходными, уточнил экономист. Он также напомнил, что с 1 января страховые пенсии увеличат на 7,6%, поэтому вторая выплата будет больше первой.

