В Нью-Йорке начал разрушаться 102-этажный небоскреб

Построенный в 2015 году 102-этажный небоскреб в центре Нью-Йорка начал разрушаться. На фасаде здания появились множество полостей и трещин, а внутри периодически ломаются лифты и происходят протечки, сообщает американская газета The New York Times.

Причиной этого может быть белый цвет фасада, на котором настаивал застройщик Гарри Маклоу. Измененный состав смеси бетона мог ослабить прочность конструкции, и опасения по этому поводу высказывали еще до начала строительства, передает издание.

Инженер-строитель Стив Бонджорно заявил, что повреждения указывают на чрезмерную нагрузку, которая изначально не была предусмотрена. NYT отмечает, что без ремонта, который может обойтись в «девятизначную сумму», здание может стать непригодным для проживания или опасным для пешеходов.

Жильцы начали жаловаться на протечки, сильный шум мусоропровода, плохую энергоэффективность и другие проблемы еще в 2017 году, в 2021 они подали первый иск, а после потребовали компенсацию в размере $165 млн.

Высота здания составляет 1396 футов (425,5 м), оно расположено по адресу Парк-авеню, 432. Небоскреб стал одним из самых узнаваемых зданий «карандашного» типа на Манхэттене. По данным CNN, квартиры здесь приобрели певица Дженнифер Лопес и китайский бизнесмен Е Цзяньмин.