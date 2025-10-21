 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Нью-Йорке начал разрушаться 102-этажный небоскреб

NYT: новый элитный 102-этажный небоскреб в Нью-Йорке начал разрушаться

Построенный в 2015 году 102-этажный небоскреб в центре Нью-Йорка начал разрушаться. На фасаде здания появились множество полостей и трещин, а внутри периодически ломаются лифты и происходят протечки, сообщает американская газета The New York Times.

Причиной этого может быть белый цвет фасада, на котором настаивал застройщик Гарри Маклоу. Измененный состав смеси бетона мог ослабить прочность конструкции, и опасения по этому поводу высказывали еще до начала строительства, передает издание.

Инженер-строитель Стив Бонджорно заявил, что повреждения указывают на чрезмерную нагрузку, которая изначально не была предусмотрена. NYT отмечает, что без ремонта, который может обойтись в «девятизначную сумму», здание может стать непригодным для проживания или опасным для пешеходов.

В Нью-Йорке частично обрушился многоэтажный жилой дом
Общество

Жильцы начали жаловаться на протечки, сильный шум мусоропровода, плохую энергоэффективность и другие проблемы еще в 2017 году, в 2021 они подали первый иск, а после потребовали компенсацию в размере $165 млн.

Высота здания составляет 1396 футов (425,5 м), оно расположено по адресу Парк-авеню, 432. Небоскреб стал одним из самых узнаваемых зданий «карандашного» типа на Манхэттене. По данным CNN, квартиры здесь приобрели певица Дженнифер Лопес и китайский бизнесмен Е Цзяньмин.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Нью-Йорк небоскреб трещина США небоскребы
Материалы по теме
В рухнувшем в Таиланде небоскребе нашли бракованную арматуру
Общество
В Нью-Йорке частично обрушился многоэтажный жилой дом
Общество
В Таиланде из-за землетрясения вода вылилась с небоскреба. Видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 94,38 (-0,2) Инвестиции, 20 окт, 18:56 Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 81,36 (+0,37) Инвестиции, 20 окт, 18:56
Основатель «Макфы» проиграл суд Малахову на ₽120 млн Политика, 04:19
На певицу Наоко поступил второй протокол о дискредитации армии Политика, 04:10
Сийярто упрекнул ЕС в игнорировании удара ВСУ по «Дружбе» Политика, 04:06
В Нью-Йорке начал разрушаться 102-этажный небоскреб Общество, 04:04
Правительство Японии ушло в отставку Политика, 04:02
Сенат США в 11-й раз не принял законопроект о финансах правительства Политика, 03:19
Число закрытых аэропортов увеличилось до восьми Политика, 03:09
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В части Черниговской и Киевской областях пропало электричество Политика, 02:57
Часть Белого Дома снесут ради строительства бального зала Политика, 02:46
Слюсарь показал последствия атаки БПЛА в Ростовской области Политика, 02:41
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Еще два российских аэропорта приостановили полеты Политика, 02:16
МИД Словакии заявил о готовности поддержать новые санкции против России Политика, 02:07
Сбер с 21 октября повысил ставки по вкладам Финансы, 01:43