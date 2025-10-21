 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
В части Черниговской и Киевской областях пропало электричество

Сюжет
Военная операция на Украине

Славутич Киевской области и север Черниговской области обесточены. Как в своем телеграм-канале сообщила «Черниговоблэнерго», электричество пропало из-за повреждения электростанции.

О повреждении энергообъекта также сообщил мэр Славутича Юрий Фомичев. Он уточнил, что инцидент произошел не на территории города.

Информация об отключении электричества в Славутиче была опубликована в 21:45 мск, в Черниговской области — в 22:08 мск.

В городском совете Славутича предупредили, что если в ближайшее время в городе не появится электричество, то подачу воды возобновят только к 06:30 по местному времени (совпадает с московским) 21 октября.

Мэр сообщил о взрывах в Харькове
Политика

Также в ночь на 21 октября в Харькове прогремело четыре взрыва, сообщил мэр Игорь Терехов в своем телеграм-канале. Ранее 19 октября из-за повреждения энергообъекта в Корюковском районе Черниговской области около 55 тыс. абонентов остались без света.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Черниговская область Киевская область электричество
