Мэр сообщил о взрывах в Харькове

Мэр: в Харькове прогремели взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине

В Харькове прогремела серия взрывов, сообщил мэр Игорь Терехов в своем телеграм-канале.

«Четыре взрыва прогремели в городе в последние минуты. Предварительно, в Индустриальном районе», — написал он.

Также подтвержден удар по Немышлянскому району города.

В Харьковской области прогремели взрывы
Политика

Помимо этого, «Суспiльне» сообщило, что в Киеве более чем на 10 минут активировали воздушную тревогу.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

