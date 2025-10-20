 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
В пяти регионах России объявили беспилотную опасность

В Ставропольском крае и Пензенской области объявлена беспилотная опасность
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

На территории Ставропольского края и Пензенской области объявили беспилотную опасность, сообщили губернатор Ставрополья Владимир Владимиров и управление МЧС по Пензенской области в телеграм-каналах.

Об опасности атаки беспилотников в Ставропольском крае глава региона написал в 22:12 мск.

Режим беспилотной опасности объявили в Пензе в 21:36. Также в регионе ограничена работа интернета.

О режиме беспилотной опасности на территории Крыма сообщили в приложении МЧС России. «Экстренная информация: беспилотная опасность в Республике Крым», — говорится в приложении МЧС России. Жителей призвали к бдительности.

Также о беспилотной опасности написал губернатор Воронежской области Александр Гусев. «Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — добавил он. Позднее об угрозе БПЛА сообщил саратовский губернатор Роман Бусаргин.

Над четырьмя районами Ростовской области отразили атаку беспилотников
Политика

В ночь на 20 октября средства ПВО сбили над российскими регионами семь украинских беспилотников самолетного типа.

Из них три дрона уничтожили над Крымом, еще два — в Брянской области, по одному беспилотнику — в Липецкой и Ульяновской областях.

