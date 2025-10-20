За ночь средства ПВО сбили над Россией семь беспилотников

В ночь на 20 октября средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над Россией семь украинских дронов самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Три беспилотника сбили над Крымом, еще два уничтожили в Брянской области, по одному — в Липецкой и Ульяновской областях.

Накануне, с 17:00 до 20:00 мск 19 октября, силы ПВО перехватили 15 украинских БПЛА самолетного типа над тремя областями России: Воронежской, Белгородской и Ростовской. Кроме того, Минобороны ранее отчиталось, что в период с 18 октября по 7:00 19 октября над Россией сбили 45 дронов.