Военная операция на Украине⁠,
0

За ночь средства ПВО сбили над Россией семь беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине

В ночь на 20 октября средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над Россией семь украинских дронов самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Три беспилотника сбили над Крымом, еще два уничтожили в Брянской области, по одному — в Липецкой и Ульяновской областях.

В Воронежской области при взрыве беспилотника пострадала женщина
Политика
Фото:Никита Попов / РБК

Накануне, с 17:00 до 20:00 мск 19 октября, силы ПВО перехватили 15 украинских БПЛА самолетного типа над тремя областями России: Воронежской, Белгородской и Ростовской. Кроме того, Минобороны ранее отчиталось, что в период с 18 октября по 7:00 19 октября над Россией сбили 45 дронов.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
атака дронов беспилотники БПЛА Минобороны ПВО
