В работе сайта и приложении ВТБ произошел сбой

Сайт и мобильное приложение ВТБ работают с перебоями, следует из статистика сервиса по мониторингу сбоев Downdetector. К 23:30 вторника было оставлено более 2,7 тыс. жалоб.

Больше всего жалоб поступило из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Московской области, а также Нижегородской области. У 44% написавших не работает мобильное приложение ВТБ, у 40% — сайт, еще у 10% — личный кабинет.

По данным сервиса «Сбой.РФ», о проблемах сообщили 1190 пользователей.

В том, что сервисы ВТБ работают некорректно, убедился и корреспондент РБК. Так, в приложении не получается принять переводы через систему быстрых платежей из других банков, при этом переводы с самого ВТБ возможны.

24 марта проблемы с доступом также были у «Сбера», Steam, Epic Games, Anydesk и ряда киберспортиных сервисов. В Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования сбои объяснили использованием иностранной серверной инфраструктуры.