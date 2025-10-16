 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

ДТП с наездом на полицейского в Краснодаре признали терактом

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В феврале 2022 года в Краснодаре произошло серьезное ДТП, которое изначально считалось обычным дорожным происшествием, но теперь следствие квалифицировало его как террористический акт, пишет «РИА Новости».

Инцидент случился на пересечении улиц Красной и Буденного, когда 30-летний житель Московской области Сергей Гурин, управляя автомобилем Mustang, умышленно совершил наезд на инспектора ДПС, а затем попытался завладеть его табельным оружием.

Согласно судебным материалам, Гурин объяснил свои действия несогласием с решением о проведении специальной военной операции и участием в ней своего брата, который погиб. Свидетели происшествия подтвердили, что сразу после ДТП обвиняемый открыто заявлял, что таким образом выражает протест против политики властей.

ФСБ показала кадры задержания участниц террористической ячейки в Крыму
Политика

В результате инцидента сотруднику ДПС был причинен тяжкий вред здоровью, еще один потерпевший получил легкие травмы. Попытка захвата оружия была своевременно пресечена другими сотрудниками правоохранительных органов, которые задержали Гурина на месте происшествия, когда он пытался скрыться.

Изначально в сводках МВД инцидент описывался как обычное дорожное происшествие со столкновением трех автомобилей и последующей попыткой виновника скрыться с места ДТП, но дальнейшее расследование позволило установить террористическую мотивацию действий обвиняемого, отмечает агентство. 

