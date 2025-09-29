МЧС: покорявший Фишт альпинист сорвался со скалы и погиб, еще один пострадал

Фото: МЧС России

В Адыгее при подъеме на гору Фишт два альпиниста сорвались со скалы, один из них погиб, сообщили в МЧС.

«При подъеме по северному склону горы Фишт двое альпинистов сорвались со скалы. Один турист травмирован и не может самостоятельно передвигаться, второй, к сожалению, погиб», — сказано в сообщении.

На северный склон Фишта вертолет Ка-52 доставил спасателей и медика, они эвакуируют пострадавшего и погибшего к месту ночлега.

В состав туристической группы всего входят шесть человек. Их планируют эвакуировать 30 сентября.

Фишт — одна из вершин Главного Кавказского хребта, является самой западной горой Кавказа, на которой есть ледники. Ее название переводится как «белая голова» или «седая голова» с адыгейского. Высота — 2867 м. Восхождения на Фишт обычно начинаются с одноименного приюта на высоте 1600 м. В честь Фишта был назван олимпийский стадион в Сочи.

В начале сентября в Кабардино-Балкарии пропал белорусский альпинист, который планировал покорить пик Терсколак (3790 м) на восточном отроге Эльбруса. Он перестал выходить на связь 3 сентября, спустя четыре дня МЧС сообщило, что нашло его тело на высоте 2,8 тыс. м в районе водопада Терскол. Молодому человеку было 26 лет. Он не был официально зарегистрирован как турист. К спасательным работам привлекали 19 специалистов.