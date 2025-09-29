 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Покорявший Фишт альпинист сорвался со скалы и погиб

МЧС: покорявший Фишт альпинист сорвался со скалы и погиб, еще один пострадал
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В Адыгее при подъеме на гору Фишт два альпиниста сорвались со скалы, один из них погиб, сообщили в МЧС.

«При подъеме по северному склону горы Фишт двое альпинистов сорвались со скалы. Один турист травмирован и не может самостоятельно передвигаться, второй, к сожалению, погиб», — сказано в сообщении.

На северный склон Фишта вертолет Ка-52 доставил спасателей и медика, они эвакуируют пострадавшего и погибшего к месту ночлега.

В состав туристической группы всего входят шесть человек. Их планируют эвакуировать 30 сентября.

Фишт — одна из вершин Главного Кавказского хребта, является самой западной горой Кавказа, на которой есть ледники. Ее название переводится как «белая голова» или «седая голова» с адыгейского. Высота — 2867 м.

Восхождения на Фишт обычно начинаются с одноименного приюта на высоте 1600 м. В честь Фишта был назван олимпийский стадион в Сочи.

На Эльбрусе нашли погибшего белорусского альпиниста
Общество
Фото:ГУ МЧС России по КБР

В начале сентября в Кабардино-Балкарии пропал белорусский альпинист, который планировал покорить пик Терсколак (3790 м) на восточном отроге Эльбруса. Он перестал выходить на связь 3 сентября, спустя четыре дня МЧС сообщило, что нашло его тело на высоте 2,8 тыс. м в районе водопада Терскол. Молодому человеку было 26 лет. Он не был официально зарегистрирован как турист. К спасательным работам привлекали 19 специалистов.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия

Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн

Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах

Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России

В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой

Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск

Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского

Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Фишт альпинисты МЧС
Материалы по теме
Пропавшего в горах Сочи альпиниста нашли спустя неделю
Общество
Бывший тренер СССР по альпинизму рассказал об ошибке Наговициной
Общество
Оплатившая дрон к Наговициной Боня заявила о смерти альпинистки
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Писториус выразил сомнения насчет «стены дронов» на востоке НАТО Политика, 20:47
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:45
Саакашвили фразой «на мели» ответил на решение суда о взыскании $3 млн Политика, 20:38
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Покорявший Фишт альпинист сорвался со скалы и погиб Общество, 20:33
Бывшего свердловского вице-губернатора из больницы отправили в изолятор Политика, 20:28
Локальные валютные облигации: что выбрать для защиты от ослабления рубля Инвестиции, 20:26
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
В Испании 19-летний вратарь умер после удара в голову во время матча Спорт, 20:26
Осенний призыв: сроки, условия для отсрочки, как приходят повестки База знаний, 20:22
The Guardian назвала турниры, от которых УЕФА хочет отстранить Израиль Спорт, 20:12
Орбан поставил под сомнение суверенитет Украины Политика, 20:12
В «Эксперт РА» допустили рост курса доллара до ₽100 в 2026 году
РАДИО
 Инвестиции, 20:10
Орбан сообщил Трампу о победе России Политика, 20:03
В офисе Зеленского рассказали о планах заключить с США четыре соглашения Политика, 20:02