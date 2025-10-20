 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Умер фронтмен украинской рок-группы Green Grey Андрей Яценко

Андрей Яценко (Diezel)
Андрей Яценко (Diezel) (Фото: Ivasykus / Wikipedia)

В возрасте 55 лет скончался гитарист и лидер группы Green Grey Андрей Яценко, также известный под сценическим именем Diezel, сообщает издание «Страна» со ссылкой на певца Александра Стеганова.

О причинах смерти пока не сообщается.

Green Grey — украинская рок-группа, основанная в Киеве весной 1993 года. В ее творчестве прослеживается смесь разнообразных стилей и музыкальных направлений: рок, поп, фанк, трип-хоп, дабстеп, техно, электро.

Умер бас-гитарист Limp Bizkit Сэм Риверс
Общество
Сэм Риверс

На официальной странице рок-группы в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) обновилась обложка — теперь это фотография горящей в темноте свечи.

За три дня до этого на странице был размещен анонс концерта в Харькове 25 октября.

Авторы
Теги
Денис Малышев
рок-группа гастроли смерть
