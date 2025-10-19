Умер бас-гитарист Limp Bizkit Сэм Риверс
Бас-гитарист и один из основателей американской рок-группы Limp Bizkit Сэм Риверс умер на 49-м году жизни. Об этом говорится в посте группы в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
«Сегодня мы потеряли нашего брата. <...> Сэм Риверс был не просто нашим бас-гитаристом — он был настоящим волшебником. <...> С первой же ноты, которую мы сыграли вместе, Сэм привнес в музыку свет и ритм, которые невозможно заменить», — говорится в посте.
Причины смерти музыканта не называют.
Limp Bizkit — американская группа, играющая в жанрах ню-метал и рэп-рок, основанная в 1994 году в Джэксонвилле, штат Флорида. В состав коллектива входят также Фред Дерст (вокал), Уэс Борланд (гитара), Джон Отто (ударные) и DJ Lethal (диджеинг).
У группы в этом году запланирован тур GRINGO PAPI в Южной Америке, в частности, выступление в Мексике в ноябре.
За время своей карьеры группа продала более 50 млн пластинок по всему миру. Музыкальный коллектив известен звуковыми экспериментами и агрессивной манерой исполнения. Так, на одном из выступлений Сэм Риверс разбил свою бас-гитару, разозлившись на нее из-за плохого звука — он порезал руку и ему пришлось накладывать швы.
Читайте РБК в Telegram.
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?