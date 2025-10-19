Умер бас-гитарист Limp Bizkit Сэм Риверс

Сэм Риверс — бас-гитарист и один из основателей американской группы Limp Bizkit — умер на 49-м году жизни. Причина смерти не раскрывается

Сэм Риверс (Фото: Шамуков Руслан / ITAR / ТАСС)

Бас-гитарист и один из основателей американской рок-группы Limp Bizkit Сэм Риверс умер на 49-м году жизни. Об этом говорится в посте группы в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

«Сегодня мы потеряли нашего брата. <...> Сэм Риверс был не просто нашим бас-гитаристом — он был настоящим волшебником. <...> С первой же ноты, которую мы сыграли вместе, Сэм привнес в музыку свет и ритм, которые невозможно заменить», — говорится в посте.

Причины смерти музыканта не называют.

Limp Bizkit — американская группа, играющая в жанрах ню-метал и рэп-рок, основанная в 1994 году в Джэксонвилле, штат Флорида. В состав коллектива входят также Фред Дерст (вокал), Уэс Борланд (гитара), Джон Отто (ударные) и DJ Lethal (диджеинг).

У группы в этом году запланирован тур GRINGO PAPI в Южной Америке, в частности, выступление в Мексике в ноябре.

За время своей карьеры группа продала более 50 млн пластинок по всему миру. Музыкальный коллектив известен звуковыми экспериментами и агрессивной манерой исполнения. Так, на одном из выступлений Сэм Риверс разбил свою бас-гитару, разозлившись на нее из-за плохого звука — он порезал руку и ему пришлось накладывать швы.