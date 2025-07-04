Российского летчика приговорили к 12 годам колонии за финансирование ВСУ

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Ростовский областной суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 200 тыс. руб. гражданского пилота Сергея Самойлова по делу о госизмене за финансирование ВСУ. Об этом сообщает управление ФСБ по Краснодарскому краю.

Суд установил, что мужчина 1968 года рождения связался с волонтером, собирающим деньги для украинской армии. Затем Самойлов перевел ему средства при помощи криптовалют и онлайн-сервисов обмена.

Суд вынес решение на основе ст. 275 Уголовного кодекса России — госизмена. Максимальное наказание по статье — пожизненное лишение свободы.

Помимо штрафа и 12 лет колонии приговор включил пункт об ограничении свободы на один дополнительный год.

Ранее в мае суд в Хакасии приговорил местного жителя к тем же 12 годам колонии строгого режима с дополнительным ограничением свободы на один год по делу о госизмене.

Правоохранительные органы установили, что безработный мужчина 1995 года рождения из города Абазы в ноябре 2022 года перевел деньги на покупку специальной автомобильной техники для Вооруженных сил Украины.