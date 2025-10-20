Мэра Гюмри Вардана Гукасяна задержали по делу о взятках в крупном размере

Мэра второго по величине города Армении задержали за взятки

Video

В Армении по делу о получении и даче взяток в крупном размере задержали мэра Гюмри Вардана Гукасяна, сообщает Armenpress. Вместе с градоначальником были задержаны семь сотрудников городской администрации.

Антикоррупционный комитет Армении подтвердил факт задержания восьми человек, но не уточнил имена. Силовики провели в мэрии обыски.

Гюмри — второй по величине город Армении, после Еревана. Гукасян занимает пост городского главы с апреля 2025 года. В выборах он участвовал от Коммунистической партии Армении.

По данным антикоррупционного комитета, уголовное дело было возбуждено по факту легализации самовольной постройки в городе.

Согласно пресс-релизу ведомства, глава Гюмри и главный архитектор заключили «коррупционную сделку» с владельцем самовольной постройки и пообещали не сносить здание, потребовав взятку в размере 4 млн драмов (около 850 тыс. руб.)

В антикоррупционном комитете заявили также о наличии данных, что члены преступной группы для обеспечения своей конспирации выслеживали неугодных членов общественного совета города с целью сбора о них информации для шантажа.