Конфликт Пашиняна и церкви⁠,
0

Суд в Армении арестовал епископа и племянника католикоса всех армян

Суд арестовал племянника католикоса всех армян Мкртича Прошяна на два месяца
Сюжет
Конфликт Пашиняна и церкви
Прошяна — племянника католикоса всех армян Гарегина II — арестовали после вчерашних обысков. Адвокат заявил, что в стране «судебной практики нет, что решено, то и будет». Арест произошел на фоне конфликта Пашиняна с церковью
Мкртич Прошян
Мкртич Прошян (Фото: Grig Grigor / Wikipedia)

Ереванский городской уголовный суд первой инстанции удовлетворил ходатайство следствия об аресте предстоятеля Арагацотнской епархии, епископа Мкртича Прошяна. Об этом журналистам сообщил один из его адвокатов Ерем Саркисян, передает News.am.

Прошяна, который приходится племянником католикосу всех армян (главе Армянской апостольской церкви (ААЦ) ) Гарегину II, арестовали на два месяца. Епископ уже отправлен в СИЗО.

«Никакой судебной практики нет, что решено, то и будет», — прокомментировал решение суда адвокат.

Заседание по этому делу началось накануне и продлилось шесть часов. Прошян был задержан вместе с двумя другими людьми ранним утром 15 октября после обысков в домах нескольких священнослужителей Арагацотнской епархии, а также в самой епархии. Двери церкви в тот день были закрыты, а все запланированные на 15 октября церковные обряды — отменены.

Пашинян вновь потребовал ухода с поста католикоса всех армян
Общество
Католикос Гарегин II

Обыски в учреждениях ААЦ проходят не в первый раз: в июне они были проведены в епископской резиденции главы Ширакской епархии Микаэла Аджапахяна. Тот был обвинен в публичных призывах к узурпации власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета или насильственному свержению конституционного строя (ч. 2 ст. 422 УК Армении), задержан и в октябре приговорен к двум годам лишения свободы.

На фоне конфликта с церковью некоторые армянские депутаты предлагали объявить импичмент главе правительства и выдвинули кандидатуру Аджапахяна на этот пост. Архиепископ тогда заявил, что доволен своей службой в качестве священнослужителя, и попросил не упоминать его в качестве кандидата.

Кроме того, в июне был задержан глава промышленно-строительной группы «Ташир», российский бизнесмен Самвел Карапетян, который выступил в поддержку ААЦ. В попытке захвата власти обвиняется лидер движения «Священная борьба», архиепископ Армянской апостольской церкви (ААЦ) Баграт Галстанян.

Премьер Армении Никол Пашинян неоднократно критиковал церковь за вмешательство в политику: по его мнению, ААЦ вместо исполнения духовной миссии занялась борьбой за власть и стала оппозиционной структурой.

В августе премьер-министр призвал Гарегина II уйти в отставку, обвинив его в нарушении обета безбрачия. Он также потребовал, чтобы при выборе католикоса решающее слово оставалось за государством, а не за церковным собранием.

Церковь считает, что Пашинян «начал очередную кампанию» против нее, «прибегнув к недопустимой для государственного деятеля лексике, насыщенной оскорблениями и обвинениями, ставя свою персону выше закона».

Татьяна Зыкина
Армения Армянская апостольская церковь арест католикос Армении
Никол Пашинян
Никол Пашинян
политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
