Политика⁠,
В администрацию второго по величине города Армении пришли силовики

Мэра Гюмри Вардана Гукасяна задержали по обвинению во взятке
Антикоррупционный комитет Армении сообщил о возбуждении уголовного дела против оппозиционного мэра Гюмри. Вардан Гукасян и семь сотрудников городской администрации задержаны
Вардан Гукасян
Вардан Гукасян (Фото: Национальное собрание Республики Армения )

Мэр Гюмри Вардан Гукасян и семь сотрудников городской администрации задержаны в рамках расследуемого Антикоррупционным комитетом уголовного дела, сообщает Armenpress. Их обвиняют в получении и даче взяток в крупном размере.

В Антикоррупционном комитете Армении подтвердили факт задержания восьми человек, не уточнив имена фигурантов дела. В мэрии прошли обыски. ABC Media со ссылкой на помощника Гукасяна Гагика Манукяна пишет, что в здание городской администрации вошли 60–70 человек и «уложили всех на пол».

News.am передает, что перед зданием мэрии собираются жители Гюмри. Полицейские прибывают к мэрии на автобусах. «Сотрудники правоохранительных органов перекрыли вход в мэрию и не позволяют людям, включая сотрудников, входить и выходить. Ситуация у входа в мэрию напряженная», — пишет портал.

Суд в Армении арестовал епископа и племянника католикоса всех армян
Политика
Мкртич Прошян

Гюмри — второй по величине город Армении, административный центр Ширакской области. Расположен в 126 км к северу от Еревана.

Вардан Гукасян был избран мэром Гюмри в апреле 2025 года. В выборах он участвовал от Коммунистической партии Армении. Его кандидатуру поддержали 18 из 33 членов Совет старейшин.

Уголовное дело возбуждено по факту легализации самовольной постройки в городе, уточнили в Антикоррупционном комитете. Согласно пресс-релизу ведомства, глава Гюмри и главный архитектор заключили «коррупционную сделку» с владельцем самовольной постройки площадью около 1,5 тыс. кв. м. Здание подлежало сносу, однако власти пообещали не принимать никаких мер, потребовав взамен 4 млн драм (около 850 тыс. руб.). «Sputnik Армения» пишет, что дело может быть связано с вымогательством и получением взятки у владельца сети магазинов «Фабрика» Севака Гомцяна.

Авторы
Теги
Милена Костерева
Армения Гюмри взяточничество уголовное дело
