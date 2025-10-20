СК возбудил дело о халатности после драки учителя и ученика в Бурятии

Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Следователи возбудили уголовное дело о халатности по факту драки школьного учителя и ученика в селе Поселье Иволгинского района в Бурятии, в результате которой ребенок получил перелом. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Бурятии.

В ведомстве отметили, что дело по признакам преступления завели в отношении должностных лиц администрации школы. Им вменяют ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса (халатность). Максимальное наказание по статье предполагает арест на три месяца.

По данным следствия, 17 октября в селе Поселье в местной школе произошел конфликт между учителем и учеником, который перерос в драку. В результате инцидента несовершеннолетнему были причинены телесные повреждения. Отмечается, что у ребенка перелом костей верхней конечности.

По информации портала 72.ру, подросток на уроке баловался водным пистолетом, стрелял в преподавателя и провоцировал его. В ответ педагог дал школьнику подзатыльник, после чего отвел его в раздевалку, где между ними произошла потасовка.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов назвал произошедшее вопиющим случаем. Он отметил, что ученик был учителя по затылку и душил его. «Обязанность ученика — уважать своего учителя», — написал глава региона.

В то же время уполномоченный по правам ребенка республики Вероника Штыкина написала, что считает произошедшее «абсолютно неприемлемым». «Школа — это пространство безопасности для детей, а применение физической силы в учебном процессе недопустимо ни при каких обстоятельствах», — отметила она.