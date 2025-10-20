 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

СК возбудил дело о халатности после драки учителя и ученика в Бурятии

Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Следователи возбудили уголовное дело о халатности по факту драки школьного учителя и ученика в селе Поселье Иволгинского района в Бурятии, в результате которой ребенок получил перелом. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Бурятии.

В ведомстве отметили, что дело по признакам преступления завели в отношении должностных лиц администрации школы. Им вменяют ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса (халатность). Максимальное наказание по статье предполагает арест на три месяца.

По данным следствия, 17 октября в селе Поселье в местной школе произошел конфликт между учителем и учеником, который перерос в драку. В результате инцидента несовершеннолетнему были причинены телесные повреждения. Отмечается, что у ребенка перелом костей верхней конечности.

По информации портала 72.ру, подросток на уроке баловался водным пистолетом, стрелял в преподавателя и провоцировал его. В ответ педагог дал школьнику подзатыльник, после чего отвел его в раздевалку, где между ними произошла потасовка.

Глава Бурятии назвал драку учителя и ученика в селе вопиющим случаем
Общество
Алексей Цыденов

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов назвал произошедшее вопиющим случаем. Он отметил, что ученик был учителя по затылку и душил его. «Обязанность ученика — уважать своего учителя», — написал глава региона.

В то же время уполномоченный по правам ребенка республики Вероника Штыкина написала, что считает произошедшее «абсолютно неприемлемым». «Школа — это пространство безопасности для детей, а применение физической силы в учебном процессе недопустимо ни при каких обстоятельствах», — отметила она.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Бурятия драка учитель ученик халатность уголовное дело
Материалы по теме
Глава Бурятии назвал драку учителя и ученика в селе вопиющим случаем
Общество
Глава Дагестана призвал наказать родителей устроивших драку школьников
Общество
Вологодский губернатор пообещал разобраться с данными о драке своего зама
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
Пассажиры с аварийно севшего в Пулково рейса прибыли в Баку Общество, 14:36
Аутсайдер КХЛ сообщил об уходе спортивного директора Спорт, 14:34
В школах Москвы провели первые занятия на тему градостроительства Город, 14:24
Москвичам не пообещали снег и мороз в октябре Общество, 14:23
СК возбудил дело о халатности после драки учителя и ученика в Бурятии Общество, 14:23
В России предложили снизить возраст ответственности за диверсии до 14 лет Общество, 14:22
МИД на фоне заявлений Трампа сообщил о продолжении поставок нефти в Индию Политика, 14:16
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Гане нашли мертвым 18-летнего вратаря, похищенного ради выкупа Спорт, 14:13
В театре Ленсовета опровергли слухи об уходе Боярского со сцены Общество, 14:13
Песков ответил на вопрос об участии Зеленского в саммите Путина и Трампа Политика, 14:11
Мутко раскрыл, сколько «Дом.РФ» планирует привлечь на IPO Финансы, 14:10
Торги в выходные дни: что нужно знать начинающим инвесторам и не только #всенабиржу!, 14:10
В Петербурге утвердили приговор по делу об убийстве Игоря Талькова Общество, 14:04
KGM перенес старт локализации сборки автомобилей в России Авто, 14:00