Москвичам пообещали холодный и пасмурный день

В понедельник, 20 октября, жителей Москвы будет ждать прохладная и пасмурная погода, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода». Днем температура воздуха приблизится к отметке плюс 8 градусов, ближе к ночи начнется дождь.

В течение дня ветер будет умеренным со скоростью до 3 м/с. Атмосферное давление будет варьироваться в диапазоне 748–750 мм рт. ст. Влажность составит 90%.

Вильфанд заявил, что теплой погоды в этом году больше не будет
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что наступившая неделя ожидается «по-октябрьски ненастной и относительно теплой». «Каждый день будет накрапывать небольшой дождь. Снега, заморозков и гололедицы не будет. <…> Температурный фон в среднем прогнозируется близким климатической норме октября с небольшим ее превышением», — написал он в телеграм-канале.

К выходным дожди в столице усилятся, но при этом станет теплее: столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в России начинается сезон «предзимья». В это время циркуляция воздуха становится крайне изменчивой, а погода постепенно переходит к зимнему режиму, объяснил он.

