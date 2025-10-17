 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Жителям центральных регионов пообещали 10 дней без снега и заморозков

Тишковец: заморозков, снега и гололедицы в ближайшие 10 суток не ожидается
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

В Центральной России в ближайшие 10 суток сохранится «относительно теплая погода», без заморозков и снега, сообщил синоптик Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

«В Центральной России заморозков, снега и гололедицы в ближайшие 10 суток — не ожидается, в регионе сохранится относительно теплая погода», — написал он.

По словам синоптика, следующие 10 дней в этой части страны пройдут без заморозков, снега и гололедицы.

Тишковец подчеркнул, что температура воздуха в Москве установится ниже плюс 5 градусов только к концу октября. Обычно такое падение температуры в столице происходит с 20 октября.

Москвичей предупредили о дожде в пятницу
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

На выходные 18-19 октября Тишковец прогнозирует пасмурную и дождливую погоду. По ночам температура установится на отметке плюс 3-6 градусов, днем поднимется не выше плюс 8 градусов. По словам синоптика, такая же погода сохранится в начале следующей недели.

Анастасия Луценко
Погода Москва прогноз
