Жителям центральных регионов пообещали 10 дней без снега и заморозков
В Центральной России в ближайшие 10 суток сохранится «относительно теплая погода», без заморозков и снега, сообщил синоптик Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.
«В Центральной России заморозков, снега и гололедицы в ближайшие 10 суток — не ожидается, в регионе сохранится относительно теплая погода», — написал он.
По словам синоптика, следующие 10 дней в этой части страны пройдут без заморозков, снега и гололедицы.
Тишковец подчеркнул, что температура воздуха в Москве установится ниже плюс 5 градусов только к концу октября. Обычно такое падение температуры в столице происходит с 20 октября.
На выходные 18-19 октября Тишковец прогнозирует пасмурную и дождливую погоду. По ночам температура установится на отметке плюс 3-6 градусов, днем поднимется не выше плюс 8 градусов. По словам синоптика, такая же погода сохранится в начале следующей недели.
