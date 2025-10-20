В театре Ленсовета опровергли слухи об уходе Боярского со сцены

Встреча с Михаилом Боярским «Мой путь» в театре Ленсовета, 18 октября 2025 года (Фото: Юлия Смелкина, Юлия Кудряшова /Театр им. Ленсовета / Telegram)

Информация о завершении театральной карьеры актером и певцом Михаилом Боярским не соответствует действительности. Об этом РБК сообщила художественный руководитель театра имени Ленсовета Лариса Луппиан.

«Михаил Сергеевич 30 октября играет в спектакле «Театральный роман» и 7 ноября он играет в двух спектаклях», — уточнила она. Луппиан добавила, что Боярский играет в одном спектакле постоянно, в другом — поочередно с другими артистами. Он также проводит встречи со зрителями, иногда снимается в кино, озвучивает мультфильмы.

«Работает по мере своих сил и своего возраста», — отметила худрук.

Ранее «КП Петербург» сообщила, что Боярский заявил о завершении драматической карьеры на творческой встрече в театре имени Ленсовета. О встрече с артистом под названием «Мой путь» на торжественном открытии театральной гостиной «Персона» сообщила пресс-служба театра имени Ленсовета накануне.

«Я закончил свою драматическую карьеру… Я много работал, больше полувека. Когда я все это успел сделать? Не понимаю <...> Все, что мог, я совершил», — ответил артист на вопрос о том, планирует ли он сниматься в новых проектах, передает «КП Петербург».

Также издание передает, что Боярский сравнил свой уход с завершением театральной карьеры Алисы Фрейндлих, которая, как пишет КП, в сентябре приняла решение не выходить на сцену в спектакле «Лето одного года» в Большом драматическом театре. Как уточняет издание, это был единственный спектакль, в котором участвовала 90-летняя актриса.

«Актерская жизнь отчасти похожа на спортивную. Не прыгнешь выше того, как прыгал раньше», — посетовал петербургский актер.

Ранее идею завершить свою театральную карьеру из-за проблем со здоровьем Боярский озвучил в 2023 году. «Я едва по сцене передвигаюсь. Танцевать уже тяжеловато и петь не всегда могу», — сказал Боярский, связав ухудшение здоровья с коронавирусом, который он перенес ранее.

Михаил Боярский родился 26 декабря 1949 года в Ленинграде. Окончил актерский факультет ЛГИТМиК в 1972 году. Работал в театре имени Ленсовета. Известность получил после роли Д'Артаньяна в советской экранизации романа Александра Дюма «Три мушкетера». Удостоен звания «Народный артист России», а также ряда государственных наград.