На острове в Таиланде насчитали 20 задержанных за пару дней россиян

Фото: CatwalkPhotos / Fotodom / Shutterstock
Фото: CatwalkPhotos / Fotodom / Shutterstock

На острове Пханган в Таиланде за несколько дней задержали 20 россиян. Это связано с визовыми нарушениями, передает «РИА Новости» со ссылкой на местный полицейский участок.

«У нас в камерах временного содержания сейчас находятся около 20 россиян, задержанных за последние три-пять дней разными службами», — рассказал дежурный офицер. Он уточнил, что не знает, кого конкретно по каким делам обвиняют. Большинству россиян, по данным полицейского, вменяют визовые нарушения, однако среди них есть и задержанные уголовной или туристической полицией по уголовным обвинениям.

РБК направил запрос в посольство России в Таиланде.

Россиянина задержали в Грузии с наркотиками
Общество
Фото:МВД Грузии

В середине августа правоохранительные органы Таиланда задержали 56-летнего россиянина с визой, просроченной на четыре года. Тот попрошайничал, и на него пожаловались местные жители. Полиция обнаружила мужчину спящим на земле около магазина. Проверка установила, что он въехал в королевство 19 февраля 2020 года по российским документам и 30-дневной визе.

Как сообщили в посольстве России в Таиланде, «задержанный иммиграционными властями 56-летний россиянин будет этапирован в Бангкок и помещен в центр временного содержания иммиграционной полиции для дальнейшей депортации в страну гражданства». У него есть также канадское гражданство.

