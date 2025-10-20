 Перейти к основному контенту
Россиянина задержали в Грузии с наркотиками

В Грузии задержали россиянина по подозрению в распространении наркотиков
Фото: МВД Грузии
Фото: МВД Грузии

Сотрудники МВД Грузии задержали в Аджарии россиянина по подозрению в хранении и распространении наркотиков, сообщила пресс-служба ведомства в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России). Подозреваемого 1984 года рождения задержали на улице.

При личном обыске и осмотре жилья, в котором он проживал, правоохранители нашли наркотическое вещество и предметы для фасовки. Задержанному грозит лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненное тюремное заключение.

РБК направил запрос в офис Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии. Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой в 2008 году.

Грузия задержала пятерых россиян по делу об отмывании миллионов долларов
Политика
Фото:Sputnik / РИА Новости

В сентябре Тбилисский районный суд приговорил гражданина России Антона Чечина к восьми с половиной годам заключения за приобретение и хранение наркотиков в крупном размере. Защита в суде настаивала на том, что наркотики Чечину подбросили по политическим мотивам, поскольку он был активным участником акций протеста против действующих властей Грузии.

