Минобороны сообщило о массированном ударе по украинской энергетике

Украинские власти ранее сообщали о серьезных перебоях с подачей электроэнергии в различных регионах страны, в том числе и в Киеве

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Министерство обороны России сообщило, что сегодня ночью был нанесен массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающей работу военно-промышленного комплекса страны.

В военном ведомстве отметили, что это стало «ответом на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России».

Удар наносился высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотными летательными аппаратами.

В течение утра представители украинских властей и энергетической компании ДТЭК сообщали о повреждениях энергетических объектов в различных регионах Украины. Без света и воды остался Киев, отключения электроэнергии фиксировались в Киевской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской областях. Также местные власти сообщали о взрывах в Днепропетровской области, а также о перебоях со светом в Виннице.

На этой неделе очередным обстрелам с украинской стороны подверглась Белгородская область. 5 октября в Белгородском районе из-за повреждений энергетической инфраструктуры без света остались 40 тысяч человек. На следующий день без электроснабжения оставались 5,4 тыс. жителей в 24 населенных пунктах области.

Также удары наносились по энергетической инфраструктуры контролируемых Россией районов Запорожской области.

9 октября Владимир Зеленский пригрозил блэкаутом в Курской и Белгородской областях в случае масштабных отключений света на Украине.